岐阜県美濃加茂市で9月2日、相手の運転手がケガをする交通事故を起こし逃走したとして、ブラジル人の男が逮捕されました。自称・派遣社員のカンジド・アルバレンガ・アラタケ・イタル容疑者(37)は2日午後3時すぎ、美濃加茂市太田町で乗用車を運転中にワンボックスカーと衝突し、運転していた男性(36)にケガをさせたにもかかわらず、逃げた疑いが持たれています。男性は、頭や手を打撲する軽傷で救急搬送されました。