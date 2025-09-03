【モデルプレス＝2025/09/03】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が3日、都内にて1ST ALBUM 『WHO I AM』 記念したリリースイベントを開催。約1年ぶりに活動を再開したTSUZUMIが心境を語った。【写真】TSUZUMI（海老原鼓）、活動復帰で公開された最新アー写◆ME:I・TSUZUMI、電撃復帰振り返る本イベントは対象オンラインショップの予約者から抽選で選ばれたファンを招待。8月31日に広島グリーンアリーナにて行われた全国ア