映画『28年後...』の続編『28 Years Later: The Bone Temple』が、邦題『28年後... 白骨の神殿』として、2026年1月16日より日米同時公開されることが決定。あわせて、予告編とオリジナル版ポスタービジュアルが全世界一斉解禁された。【動画】アーサー・C・クラークが語る不気味な未来『28年後... 白骨の神殿』予告編本作は、サバイバル・スリラー映画『28年後...』の続編。アカデミー賞（R）監督ダニー・ボイルとアカデミー賞