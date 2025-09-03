ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#10が2日夜に放送された。#10では、元カリスマギャルモデル・小森純が“伝説の黒ギャル”の今をリポートした。【写真】ほぼ別人！伝説のギャルサー副代表の激変した現在ロケのオープニングには、小森が自身の“カリスマモデル”時代を振り返る場面も。現在ネイリストとして活躍する小森に番組スタッフがどのくらいカリスマだったのかと質問すると、「