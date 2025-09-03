8月18日、高知市の路上で酒を飲んだ状態で車を運転して事故を起こし、同乗していた2人に怪我を負わせたとして、警察は9月3日、高知市の40代の男を危険運転致傷の疑いで逮捕しました。危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、高知市の無職・竹内裕司容疑者（41歳）です。警察によりますと竹内容疑者は、8月18日の午後8時頃、酒を飲んだ状態で普通乗用車を運転して、高知市旭町の旭町3丁目電停に設置された衝撃緩衝材に衝突する自損事