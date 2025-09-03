◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(3日、京セラドーム)巨人は初回、泉口友汰選手の2点タイムリーで先制に成功しました。巨人は先頭・丸佳浩選手が四球を選び出塁すると、続く若林楽人選手は1ボール2ストライクと追い込まれますが、続く2球は見送りフルカウントとします。すると8球目に投じられたチェンジアップを見逃し、四球で出塁しました。ノーアウト1、2塁の好機に打席を迎えた3番・泉口選手。ヤクルト先発・ランバート投手