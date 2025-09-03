アメリカを拠点とするゲームスタジオMisfits Atticの新作ゲーム『Below the Crown』がリリース予定だ。早期アクセス開始日は2025年第4四半期が予定されており、価格は未定。パブリッシャーは松竹株式会社ゲーム事業室が手掛ける。ローグライク＆ダンジョン探索×チェス！ 『Below the Crown』『Below the Crown』は、ローグライクとダンジョン探索、チェスの要素を融合させた戦略ローグライクチェスゲーム。開発したMisfits Attic