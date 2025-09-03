◇プロ野球 セ・リーグ 中日-阪神(3日、バンテリンドーム)最速で5日にもリーグ優勝が決まる阪神。3連勝で迎えたこの日も先制に成功しました。大きな1点を呼び込んだのは、今年1軍デビューを果たしたばかりの21歳でした。3回、先頭バッターで打席に入ったのは高卒4年目の中川勇斗選手。1ストライクで迎えた2球目、中日先発・大野雄大投手の高めのカットボールを捉えると、打球はレフトスタンド手前にあるホームランゾーンに着弾。プ