◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の吉川尚輝内野手（30）が3日のヤクルト戦（京セラD）で貴重な追加点となる中前適時打を放った。8月31日の阪神戦（甲子園）、9月2日のヤクルト戦（京セラD）と2試合連続で「5番・二塁」に入っていたが、この日は一気に打順が下がって「8番・二塁」で先発出場。3番・泉口の2点適時三塁打、4番・岡本の適時二塁打で3点先取し、なおも1死満塁とチャンスが続いた場