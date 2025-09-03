お笑いコンビ「ジェラードン」のアタック西本（38）が3日までに自身のXを更新し、足を負傷したことを報告。最新ショットに注目が集まっている。西本は「すいません、ネタ中に肉離れを起こしてしまいました。迷惑かけます！」と投稿。右ふくらはぎ付近にはテーピングが施され、車いすに乗った状態。足の間には松葉杖も挟んでおり、少し悲しそうな表情を浮かべていた。この投稿には、「どんなネタしたら肉が離れるのよ」「車