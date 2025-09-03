「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）阪神・中川勇斗捕手が三回に先制の２号ソロを放った。８月７日の中日戦でマークしたプロ１号に続いて、プロ２号も地元である愛知のバンテリンドームでの一発に。三回先頭で打席に入ると、先発左腕・大野のカットボールを捉えて、高々と舞い上がった打球は左中間スタンドの最前部へと吸い込まれた。