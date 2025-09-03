【バンコク共同】タイのタクシン元首相派「タイ貢献党」のプムタム暫定首相は3日、下院解散を国王に申請したと明らかにした。野党勢力が協力して新政権樹立を目指す動きに対抗。解散が認められるかどうかは不透明だ。