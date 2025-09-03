神奈川県小田原市で、建設会社の下水道工事が早く進むよう働きかけるなどした見返りに、商品券20万円分を受け取ったとして市の環境部長が逮捕されました。記者「神奈川県警の捜査員が小田原市役所に家宅捜索に入ります」収賄の疑いで逮捕されたのは、小田原市の環境部長・樋口肇容疑者（58）です。樋口容疑者は小田原市の建設会社が手がける下水道工事が早く進むよう便宜を図ったなどの見返りに、建設会社の代表取締役らから去年8