沖縄でパラグライダー事故です。1人が亡くなりました。沖縄県南城市で午後1時30分ごろ、「ビーチの沖合でパラグライダーが落下し、落下した人が海に浮いている」と近くで釣りをしていた人から通報がありました。パラグライダー運航会社の40代男性社員と客の20代女性が救助されましたが、男性は死亡、客の女性は心肺停止の状態です。1つの機体に2人で乗っていたということで、海上保安庁などが事故当時の状況を調べています。