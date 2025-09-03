俳優の佐藤健（３６）が、韓国・ＫＢＳアリーナで初の単独イベント「ＴＥＮＢＬＡＮＫｆｒｏｍ“ＧｌａｓｓＨｅａｒｔ”ＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ-ＡＳＩＡＴＯＵＲｆｅａｔ．ＴａｋｅｒｕＳａｔｏｈ」（１１月８日）開催を控え、主催のＴＡＫＩＥＬが２日、公式ＳＮＳで佐藤健のメッセージ動画をサプライズで公開した。公開された動画で佐藤は冒頭、韓国語であいさつし「ＫＢＳアリーナで、初ファンミーテ