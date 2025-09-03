全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の歌謡曲バー『BARスポットライト新橋』です。百恵も秀樹もピンクレディも〜！幼少期の微かな記憶から、（一応）多感な中高生＋α乱気流時代に至るまでどっぷり昭和だったオレ。音楽バーへ行くとなったら、細胞の一つひとつが覚えているのは“昭和歌謡”に違いない。というわけで、行くぞ「時間旅行のツアーへ♪」（by原田真二）