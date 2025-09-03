現在、1歳の男の子のママである手島優さんが、自身のInstagramアカウントを更新。家族のための食事作りで活躍した魚の切り身を紹介してくれました。【関連】手島優「ほんと爆盛り！」スタイルアップキャミソールに感動「ストック分にも買いだめ決定」提供品ではあったものの、実際に食べた手島さんが「とっても美味しい！！！」「リピート確定」とオススメしてくれたのがこちら。■下処理済みのさばの切り身画像出典：手島