岐阜県本巣市の山中に女性の遺体を捨てたとして逮捕されていた男女2人が、殺人の疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは、岐阜市に住む自称・自営業の立花浩二容疑者(55)と、内縁の妻の神原美希容疑者(35)です。警察によりますと、2人は8月6日に岐阜県内でパート従業員の立野恵子さん(53)の首を圧迫し、殺害した疑いが持たれています。立野さんの遺体は8月9日に本巣市根尾越波の川岸で発見されていて、警察は遺棄