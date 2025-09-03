9月2日、日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』に、南海キャンディーズの山里亮太が出演。妻・蒼井優との結婚秘話を明かした。【関連】蒼井優、山里亮太と結婚後初の共演！夫婦のプライベート明かす「短時間でも帰ってきてくれるので…」番組内のトークで、山里は妻である蒼井とは、交際から2ヶ月で結婚に至ったと明かしつつ、「冷静になる前にっていうね」と冗談まじりにコメントして周囲を笑わせた。また、プロポーズについては