2014年、東京・銀座に誕生した「GINZA MUSIC BAR」。クラブでも、従来のレコードバーでもない、独自の音楽体験を提案してきたその場所が、2025年8月、ついに京都・四条木屋町に2号店をオープンしました。国内外のゲストを魅了してきた唯一無二の空間が、歴史と革新の都市・京都に新たなページを刻みます。Courtesy of avex銀座から始まった“新しいミュージックバー”「GINZA MUSIC BAR」は音楽プロデューサー・大沢伸一と「COFFEE