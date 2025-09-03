イングランド代表としても82試合に出場した経験を持つ実力者は去就が注目されている。『Daily Mail』のキーラン・ギル氏によると、チェルシーに所属する30歳FWラヒーム・スターリングは代表復帰を目指しているという。リヴァプールの下部組織出身であるスターリングはこれまでリヴァプールやマンチェスター・シティ、チェルシーといったプレミアリーグのビッグクラブでプレイするなど長年トップレベルで活躍。しかし近年はパフォー