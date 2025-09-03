未だ犯人が捕まっていない石川県内で起きた2つの殺人事件。8月着任した石川県警の田中靖之本部長が事件の現場を視察し、犯人逮捕に向けて全力を尽くす考えを示しました。2008年6月に金沢市久安のアパートで会社員の橋本清勝さん当時22歳が鈍器で頭を殴られ殺害された事件。県警は8月末までにのべ5万3000人の捜査員を動員して捜査していますが、犯人の逮捕には至っていません。2010年、加賀市のコンビニで男性が殺害された事件も未