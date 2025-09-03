石川県羽咋市の国道交差点では3日朝早く、オートバイと普通乗用車が出会い頭に衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が死亡しました。3日午前5時半前羽咋市土橋町でオートバイが土橋町交差点に進入しようとしたところ、右側から走ってきた乗用車と出会い頭に衝突しました。この事故でバイクを運転していた近くに住む男性(67)が全身を強く打ち病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡しました。現場は見通しの良い交差点