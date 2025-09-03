北朝鮮の金正恩総書記と韓国の国会議長が訪問先の中国で対面しました。韓国の国会議長室はウ・ウォンシク議長が2日、訪問先の北京で金総書記と対面し握手を交わしたと明らかにしました。これに先立ち、ウ議長はプーチン大統領とも面会し、プーチン氏から「南北関係をどうみているか。金総書記にどんなメッセージを伝えたらよいか」と尋ねられたということです。ウ議長は「南北が平和と繁栄の時代を切り開いていくことを希望する」