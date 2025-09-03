◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンドーム）阪神の先発・伊藤将司投手がいきなりアクシデントに見舞われた。初回。先頭・岡林の打球が左足くるぶし付近に直撃した（記録は投手強襲安打）。状態が心配されたものの続投。その後２死一、二塁とピンチを広げたが、ボスラーを右飛に打ち取った。