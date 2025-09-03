◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンドーム）阪神・中川勇斗捕手が先制の２号ソロを放った。３回先頭。１ストライクから難敵・大野の１３４キロ変化球をフルスイングで捉え、左中間席に運んだ。プロ１号を放った８月７日・中日戦（バンテリンドーム）以来、出場８試合ぶりのアーチ。また故郷・尾張の地で躍動した。