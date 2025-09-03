東京都心では3日、9月としては観測史上初めて3日連続の猛暑日を記録。この記録的暑さで野菜の高騰が続く中、家計の助けになる救世主的サービスが注目されています。都内の青果店で行っているのは、超お得な野菜販売。タマネギは3個入りで58円。キュウリは袋いっぱいに入って323円。さらに、ナスは10個近く入って214円と、並んでいる多くの野菜が驚きの安さです。高値が続く野菜が、なぜこれほど安いのでしょうか。文山青果・文山成