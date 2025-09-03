バドミントン再春館製薬所の山口茜選手が凱旋しました。 【写真を見る】バドミントン山口茜世界選手権の優勝を報告シダマツペアはビデオメッセージ オリンピックなどと同じ、最もグレードの高いバドミントンの世界選手権で最多タイとなる3度目の優勝を成し遂げた女子シングルスの山口茜選手。きょうは、所属する再春館製薬所の従業員およそ200人に優勝を報告しました。 再春館製薬所 山口茜選手「たくさん応援