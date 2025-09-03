ＦＣ東京は３日、小平グラウンドで公開練習を行った。８月１０日のリーグ・鹿島戦で負傷交代したＤＦ室屋成が合流し、出場すれば４試合ぶりとなる次節・１５日のホーム東京Ｖ戦（味スタ）での復帰に意欲を示した。室屋は「自分だけではなく、何人か（けがの）選手がいて、難しい状況だった。しっかりコンディションを戻して、もう一回いい波に乗れたらいい」と見据えた。初の東京ダービーに向けて「緊張感のある試合になると思