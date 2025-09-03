◇セ・リーグ阪神―中日（2025年9月3日バンテリンD）阪神の「7番・左翼」で先発出場した中川が、今季2号の先制ソロ本塁打を放った。0―0の先頭で迎えた1打席目。1ストライクから大野の高め直球を左翼席最前列へ運んだ。高卒4年目の21歳は8月7日の同戦でもプロ初本塁打を記録。バンテリンドームでは今季2本目となった。