◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人は森田駿哉投手が３勝目を目指して先発。打線が１回に４点を先制した。ヤクルトの先発・ランバート投手から丸佳浩外野手、若林楽人外野手が連続で四球を選び無死一、二塁とすると、泉口友汰内野手が前夜の８回の三塁打に続く右中間への三塁打を放ち、丸に続き一塁走者の若林も生還し２点を奪った。なおも無死三塁で、４試合ぶりに４番に復帰した岡本和