3日の夕方から夜にかけ、関東で線状降水帯が発生する可能性があると気象庁が発表。非常に激しい雨が長時間降り続く恐れがあるほか、すでに関東の山沿いではゲリラ雷雨が発生しています。東北から北陸の日本海側では、2日夜から3日朝にかけ断続的に激しい雨が降りました。新潟・上越市の住宅街では、茶色く濁った水で広く冠水した様子が見られました。大量の雨水が流れ込み、用水路からも水があふれ出していました。上越市内の冠水