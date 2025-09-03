８月上旬に広島で行われた全国高校総体・剣道競技の男子団体戦で、初の日本一に輝いた磐田東（静岡）のメンバーが３日、磐田市役所を表敬訪問。草地博昭市長から祝福の花束が贈られた。静岡県勢が全国総体の剣道で優勝したのは初めて。内田勝之監督は「試合を重ねるごとに強くなった。全員が活躍してつかんだ勝利です」と選手を褒めた。明豊（大分）との決勝戦は２―２となり、大将の藤雄龍来（るく）が勝って決めた。「ゾーン