8月の記録的な大雨でほとんどのバスが浸水した八代市の営業所。24日ぶりに全線で平常運行が再開です。 産交バス八代営業所では、8月の大雨で所有するバスの9割近くにあたる30台が浸水被害を受け、約2週間にわたり運行ができなくなっていました。8月25日までに約65％の便で運行を再開しましたが、3日の始発から全線で平常ダイヤに戻しました。■利用者「車の免許を持っていないから本当助かりますね」■産交バス八代営業所・大井