熊本県南阿蘇村の国道で、対向車から正面衝突され70代女性が死亡した事故。反対車線にはみ出した20代の男の初公判が開かれました。 【写真を見る】正面衝突した2台の車 どちらも前方の損傷激しく 女性の遺族は「真実が明らかになってほしい」と裁判に臨み、厳正な処罰を求めます。 過失運転致死の罪に問われているのは、熊本県宇城市不知火町の増永幸輝被告（23）です。 起訴状などによりますと、増永被告は去年10月、南阿蘇