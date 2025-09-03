石川県や労働団体、経済団体などの代表が集まり、県内の最低賃金引き上げについて議論が交わされました。 石川県や経済団体、連合石川などが参加して開かれた「いしかわ政労使会議」。議論されるテーマは、過去最大となる70円の最低賃金の引き上げについてです。 石川県の馳知事からは、地震や豪雨で被災した事業者に対して賃上げした人数1人あたり5万円、最大50万円を支給するという県の9月補正予算に盛り込まれた直