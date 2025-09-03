【ポイント】・秋雨前線。関東で局地的に猛烈な雨。・沖縄、奄美付近で台風発生？ すぐに九州へかなり接近。・台風が列島縦断か？ 広範囲で大雨。・一時的に暑さが和らぐが、来週にかけて再び猛暑。【全国の天気】東北や北陸で大雨を降らせた秋雨前線は南下し、3日（水）夜は関東で局地的に猛烈な雨が降り、栃木県と茨城県に記録的短時間大雨情報が発表されました。一方、沖縄の東を北上中の熱帯低気圧は4日（木）未明までに台風に