ヘンリー王子は、自身が設立した企業のトップスタッフ（ＣＥＯ）が年内に退職すると発表したことで「大きな打撃」を受けているという。英紙デーリー・メールが３日、報じた。今回退職するのは、環境問題に配慮した企業「トラベリスト」の最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるサリー・デイビー女史。ヘンリー王子を５年間支えたが、このほど１２月限りでの辞任が発表された。同氏の指導のもと組織は順調に成長し、２０２０年には