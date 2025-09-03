演歌歌手の真田ナオキが３日、都内で、新曲「一匹狼のブルーズ」発売記念スペシャルイベントを行った。今年４月発売した「Ｎｉｎａ」のカップリング曲で、ロックバンド「怒髪天」が提供したもの。ファンからの要望に応えるかたちでシングルカットされた。真田は「新曲発表で歌詞を間違えないか心配しないのは初めて。いつも歌詞を間違えないか心配してますが、もう何回も歌っているので。『Ｎｉｎａ』とこの２曲で頑張っていき