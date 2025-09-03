ガールズグループUNIS（ユニス）が、キュートな世界観を詰め込んだコンセプトビジュアルを公開した。【話題】UNIS、日本の人気シンガーソングライターとコラボ！UNISは、9月12日にリリースされる初の日本デジタルシングル『もしもし♡』のコンセプトビジュアルを公開した。今回公開されたソウォン、コトコ、パン・ユナ、エリシアのコンセプトビジュアルでは、UNISのイメージと『もしもし♡』の世界観をもとにしたスタイ