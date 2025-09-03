SUPER JUNIORのドンヘが名古屋を満喫した。【写真】ドンヘ、アラフォーとは思えない童顔ぶりドンヘは最近、自身のインスタグラムを更新し、「#Nagoya」のコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、名古屋を満喫するドンヘの姿が収められている。街中を散策する姿から、名古屋飯を楽しむ姿まで、リラックスした自然体な雰囲気で見る者の視線を奪った。この投稿を見たファンからは「名古屋に来てくれてありがとう」「会