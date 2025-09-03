名古屋市の高齢女性がSNSで知り合った人物からうその投資話を持ちかけられ、現金1億6800万円余りをだまし取られました。 警察によりますと、今年3月ごろ、名古屋市西区に住む自営業の80代女性がスマートフォンで投資に関する広告にアクセスしたところ、LINEに誘導されて「投資の専門家」を名乗る者と知り合いました。 女性は株の投資話を持ちかけられ、勧められて登録した投資サイト上で利益が出ているように見