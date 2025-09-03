高知のある秋の味覚を使ったドライフルーツがこのほど、食品コンテストのグランプリに輝きました。食のコンテスト「ジャパン・フード・セレクション」でグランプリに輝いた「新高梨ドライフルーツ」。高知の秋の味覚をまるごとドライフルーツにした一品です。手がけているのが、高知市にある「青果の堀田」です。新高梨は痛みやすいため、ドライフルーツにすることで食品ロスを減らしたいと2年前か