少し地味だが、ちょうどいいクルマ少し前に行ったグループテストは、非常に満足できる結果に終わり、強く印象に残っている。昨年8月、改良型フォルクスワーゲン・ゴルフ、トヨタ・カローラ、プジョー308のライバル3車種を対決させた際、全体的な結論は「3台とも強く推奨できる」というものだった。【画像】欧州Cセグメント・ハッチバックの「ド定番」【カローラ、ゴルフ、308を詳しく見る】全39枚比較対象になるモデルは他にもあ