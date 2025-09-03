◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の岡本和真内野手（29）が3日のヤクルト戦（京セラD）で「4番・三塁」に入って先発出場。4試合ぶりに座った4番で貴重な追加点となる適時二塁打を放った。相手先発右腕・ランバートが1番・丸、2番・若林に連続四球。3番・泉口が右中間へ先制の2点適時三塁打を放ち、なおも無死三塁と続いたチャンスで入った第1打席だった。ランバートが1ボール2ストライクから投