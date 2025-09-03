◇パ・リーグロッテー日本ハム（2025年9月3日ZOZOマリン）ロッテのスティベン・アセベド外野手（23）がプロ初打席で初安打を記録した。育成契約でロッテ入りし、7月31日に支配下契約を結んだドミニカ共和国出身の右投げ右打ちの外野手はこの日、出場選手登録され、「8番・指名打者」でスタメン出場、2回の第1打席で日本ハムのドラフト1位・柴田の真ん中高め、149キロの直球を左前に運んだ。試合前には、ライトスタンド