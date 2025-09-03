3日午後1時25分ごろ、沖縄県南城市のあざまサンサンビーチの「沖合約100メートルでパラグライダーが落下した」と、釣り人から118番があった。中城海上保安部によると、パラグライダー会社の40代男性社員と、客の20代女性が、心肺停止の状態で海中から救急隊に救助された。搬送先の病院で男性の死亡が確認された。海保によると、1機に2人で乗っていた。海保が当時の状況や事故の原因を調べるとともに、2人の身元の確認を進めて