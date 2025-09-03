自民党の“総裁選前倒し”をめぐり、きょう、麻生最高顧問が実施に賛成する考えを明らかにしました。意思確認が行われる今月8日に向けて、党内の攻防が激しくなっています。自民党本部ではけさ、千葉県や北海道選出の国会議員が会合を開き、“総裁選の前倒し”について地方組織としての対応を協議しました。意見は割れているようです。自民党齋藤健 千葉県連会長「できるだけ幅広い意見を時間は短いけど聞く努力をしようじ