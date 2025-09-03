【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の訪中に「ジュエ」氏とされる娘が同行し、外遊デビューを果たした。後継者として国内外にアピールする狙いがあるとみられ、動静に注目が集まっている。朝鮮労働党機関紙・労働新聞は３日、正恩氏の訪中を１面で大々的に報じた。写真５枚が掲載され、中国・北京駅で専用列車を降りた正恩氏の後ろに立つ「ジュエ」氏の姿も写っていた。記事中で「ジュエ」