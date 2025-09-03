季節の味覚を楽しむなら、やっぱり秋♡ 全国の「ココス」では9月16日（火）から平日限定の「2025秋のランチメニュー」がスタートします。きのことチキンを使ったバター醤油パスタや、ポルチーニ香る濃厚なきのこクリームハンバーグ、さらには広島県産牡蠣フライまでラインアップ。食後にはりんごと塩キャラメルのココッシュも登場し、秋ならではの贅沢ランチが楽しめます♪ 秋の味覚を